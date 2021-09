La censura del #MeToo in Cina passa per il blocco dei profili social delle vittime (Di lunedì 27 settembre 2021) Il #MeToo ha cominciato a prendere piede in Cina nel 2018 e il copione è stato lo stesso che nel resto del mondo: moltissime donne hanno cominciato a condividere le proprie esperienze e le molestie sessuali subite tramite i social. Zhou Xiaoxuan, maggiormente conosciuta grazie al suo pseudonimo Xianzi, fa parte di questa valanga di donne. C’è una differenza che le è valsa il ruolo di icona del MeToo Cina: il molestatore che ha accusato. Si tratta di Zhu Jun, celebre conduttore della televisione di stato, che nel 2014 – quando lei si è recata nel camerino di lui per intervistarlo – l’avrebbe molestata sessualmente. Per sostenere questa accusa Xianzi ha passato anni difficilissimi e in questi giorni è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il suo caso è stato respinto dal tribunale per ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 settembre 2021) Ilha cominciato a prendere piede innel 2018 e il copione è stato lo stesso che nel resto del mondo: moltissime donne hanno cominciato a condividere le proprie esperienze e le molestie sessuali subite tramite i. Zhou Xiaoxuan, maggiormente conosciuta grazie al suo pseudonimo Xianzi, fa parte di questa valanga di donne. C’è una differenza che le è valsa il ruolo di icona del MeToo: il molestatore che ha accusato. Si tratta di Zhu Jun, celebre conduttore della televisione di stato, che nel 2014 – quando lei si è recata nel camerino di lui per intervistarlo – l’avrebbe molestata sessualmente. Per sostenere questa accusa Xianzi hato anni difficilissimi e in questi giorni è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il suo caso è stato respinto dal tribunale per ...

