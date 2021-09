La Cdu post-Merkel frana | perché Laschet ha fatto flop

Advertising

tinas48 : Elezioni in Germania, l’era Merkel si conclude con il tracollo della Cdu - sole24ore : RT @celenostalgia: Lo spiegone imperdibile di @AttilioGeroni sul post #elezioni tedesche. Con un'unica certezza: il futuro della #Germania… - celenostalgia : Lo spiegone imperdibile di @AttilioGeroni sul post #elezioni tedesche. Con un'unica certezza: il futuro della… - vatenacttencass : Elezioni in Germania, l’era Merkel si conclude con il tracollo della Cdu - vatenacttencass : Elezioni in Germania, l’era Merkel si conclude con il tracollo della Cdu -

Ultime Notizie dalla rete : Cdu post

... Olaf Scholz , che dai dati ufficiali del voto è il vincitore di questa tornata elettorale nel... E questo vuol dire anche che 'lae la Csu non hanno solo perso molti voti, ma effettivamente ......della nuova era- Merkel, che hanno dato un risultato chiaro in mezzo a parecchia confusione. Il risultato chiaro è che la Merkel da sola valeva oltre in terzo dei voti del suo partito (). ...Comunque vadano le trattative per formare il Governo in Germania, in Europa si aprirà una pagina nuova. Chi pensa che nulla cambierà sbaglia. In un’Europa che nell’ultimo anno e mezzo ci ha abituato a ..."Non c'è ancora una maggioranza chiara, ma la Spd ha di sicuro vinto le elezioni", ha infatti affermato l'esponente socialdemocratico nel suo intervento. E adesso punta alla "coalizione semaforo": "Gl ...