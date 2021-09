La casa di carta: il professore scompare? Cosa succede nel finale (Di lunedì 27 settembre 2021) Grazie alle anticipazioni relative alla casa di carta possiamo rivelare Cosa vedremo nel finale: ecco Cosa accadrà che fine ha fatto il professore?Continua con grande successo la serie La casa di carta. A breve andrà in onda la seconda parte, composta da cinque episodi. Le puntate saranno disponibili da venerdì 3 dicembre e gli spoiler rivelano che i protagonisti saranno messi di fronte ad una sfida più ardua. Nella clip mostrata dalla casa di produzione, l’estratto evidenza Palermo, Lisbona, Denver, Rio, Stoccolma e Manila discutere per uscire senza problemi dalla Banca di Spagna. Dopo la dolorosa morte di Tokyo, i protagonisti dovranno fare i conti con l’ennesimo colpo di scena che rischierà di far saltare i loro ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 settembre 2021) Grazie alle anticipazioni relative alladipossiamo rivelarevedremo nel: eccoaccadrà che fine ha fatto il?Continua con grande successo la serie Ladi. A breve andrà in onda la seconda parte, composta da cinque episodi. Le puntate saranno disponibili da venerdì 3 dicembre e gli spoiler rivelano che i protagonisti saranno messi di fronte ad una sfida più ardua. Nella clip mostrata dalladi produzione, l’estratto evidenza Palermo, Lisbona, Denver, Rio, Stoccolma e Manila discutere per uscire senza problemi dalla Banca di Spagna. Dopo la dolorosa morte di Tokyo, i protagonisti dovranno fare i conti con l’ennesimo colpo di scena che rischierà di far saltare i loro ...

