La casa di Al Bano Carrisi: non l’hai mai vista? Ti lascerà senza fiato (Di lunedì 27 settembre 2021) Scopriamo com’è la casa di Al Bano Carrisi: potremmo definirla una vera favola, resterete di stucco nel vederne i dettagli! Una dimora da sogno quella di Al Bano Carrisi, che nella sua tenuta di Cellino San Marco in Puglia ritrova la serenità e la pace. Leggi anche————->>>Al Bano, tanti anni fa la separazione da Romina: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 27 settembre 2021) Scopriamo com’è ladi Al: potremmo definirla una vera favola, resterete di stucco nel vederne i dettagli! Una dimora da sogno quella di Al, che nella sua tenuta di Cellino San Marco in Puglia ritrova la serenità e la pace. Leggi anche————->>>Al, tanti anni fa la separazione da Romina: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

leccesocialtour : Al Bano e Romina, felicità in casa Carrisi: è nata Rio Inés - Rumors - GossipItalia3 : Al Bano e Romina, felicità in casa Carrisi: è nata Rio Inés #gossipitalianews - giacDomenico : La violenza choc contro Al Bano e Sgarbi: cosa è successo al concerto - polem0s : @fikayoluca_ @Fantacalcio in afghanistan sto in casa da un tale, bano - dangervtae : triste come questa sia la prima domenica da mesi che passo a casa a ridere per al bano e lo scherzo che gli hanno fatto su scherzi a parte -