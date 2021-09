La bolletta costa quanto un gasdotto. Gazprom in soccorso dell’Ue (Di lunedì 27 settembre 2021) Il gruppo energetico russo Gazprom è pronto ad aumentare le forniture di gas all’Europa. Lo ha dichiarato domenica 26 settembre Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino sottolineando le difficoltà nell’immettere gas negli impianti di stoccaggio sotterranei in Europa da parte del colosso. “Gli impianti di stoccaggio sotterranei non possono essere ricaricati in pochi giorni semplicemente aprendo completamente la valvola”, ha dichiarato. “C’è una velocità di scarico da rispettare. Grandi quantità di gas non possono essere scaricate, grosso modo, in cinque giorni o una settimana”, ha spiegato ancora il portavoce di Vladimir Putin, il quale ha anche sottolineato come i Paesi consumatori di gas in Europa siano i principali partner della Russia nel settore. Mosca vuole forzare la messa in funzione del gasdotto Nord Stream 2? Meno di tre settimane fa ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Il gruppo energetico russoè pronto ad aumentare le forniture di gas all’Europa. Lo ha dichiarato domenica 26 settembre Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino sottolineando le difficoltà nell’immettere gas negli impianti di stoccaggio sotterranei in Europa da parte del colosso. “Gli impianti di stoccaggio sotterranei non possono essere ricaricati in pochi giorni semplicemente aprendo completamente la valvola”, ha dichiarato. “C’è una velocità di scarico da rispettare. Grandi quantità di gas non possono essere scaricate, grosso modo, in cinque giorni o una settimana”, ha spiegato ancora il portavoce di Vladimir Putin, il quale ha anche sottolineato come i Paesi consumatori di gas in Europa siano i principali partner della Russia nel settore. Mosca vuole forzare la messa in funzione delNord Stream 2? Meno di tre settimane fa ...

Advertising

AnkyBoh : @ILupobianco @valenorf @EliseiNicole Le rinnovabili sono totalmente a carico del singolo. Il mio impianto mi costa… - RinaldoSorgenti : Aumenti in bolletta, Descalzi (Eni): «Il gas è poco e lasciare il carbone inquinante costa» / Il Nucleare di 4° gen… - RinaldoSorgenti : Aumenti in bolletta, Descalzi (Eni): «Il gas è poco e lasciare il carbone inquinante costa» / Giusta riflessione. M… - EctenergyLtd : Aumenti in bolletta, Descalzi (Eni): «Il gas è poco e lasciare il carbone inquinante costa»- - andrearinaldi25 : Aumenti in bolletta, Descalzi (Eni): «Il gas è poco e lasciare il carbone inquinante costa» -