La bioeconomia per un nuovo umanesimo economico (Di lunedì 27 settembre 2021) “La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva”. Queste le parole di Albert Einstein il padre della Teoria della relatività generale. Una parte importante di questo nuovo umanesimo riguarda la capacità di concepire uno sviluppo sostenibile. La pandemia ci lascia in eredità, oltre alla devastazione e a un senso di precarietà cui non eravamo abituati, anche l’impegno per la sostenibilità, un termine che insieme a quello di resilienza è divenuto il mantra dei processi di sviluppo. E così l’Europa si sta confrontando con questi temi all’interno dei Piani di Ripresa e Resilienza. La sostenibilità non si esaurisce nel classico aspetto difensivo dell’ambiente, ma ha una portata multidimensionale, tale da implicare, come diceva lo stesso Einstein, un vero e proprio ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) “La modernità ha fallito. Bisogna costruire unaltrimenti il pianeta non si salva”. Queste le parole di Albert Einstein il padre della Teoria della relatività generale. Una parte importante di questoriguarda la capacità di concepire uno sviluppo sostenibile. La pandemia ci lascia in eredità, oltre alla devastazione e a un senso di precarietà cui non eravamo abituati, anche l’impegno per la sostenibilità, un termine che insieme a quello di resilienza è divenuto il mantra dei processi di sviluppo. E così l’Europa si sta confrontando con questi temi all’interno dei Piani di Ripresa e Resilienza. La sostenibilità non si esaurisce nel classico aspetto difensivo dell’ambiente, ma ha una portata multidimensionale, tale da implicare, come diceva lo stesso Einstein, un vero e proprio ...

Advertising

HuffPostItalia : La bioeconomia per un nuovo umanesimo economico - AnnoviGiulia : RT @marcoarcidiac: Tutta #daleggere la storia di Biova, che @AnnoviGiulia ha raccontato per @startup_italia ?? - alessandroele1 : RT @re_soil: ??Nasce Mater-Agro: società partecipata dagli stessi agricoltori per sostenere l’Agricoltura 4.0. L'obiettivo? Aiutare a manten… - AnnoviGiulia : RT @marcoarcidiac: Il progetto '#Biotech, il futuro migliore', promosso da @AssobiotecNews con il supporto di @startup_italia, prosegue con… - DirosaPaola : RT @ohoskin_brand: Siamo presenti al Festival della #Bioeconomia per presentare il nostro tessuto #vegan, #crueltyfree e che avvia un proce… -