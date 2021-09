Kj Apa è diventato papà! (Di lunedì 27 settembre 2021) Stavamo attendendo da mesi, ma ecco finalmente l’annuncio che tutt* aspettavamo: Kj Apa è diventato papà! Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Stavamo attendendo da mesi, ma ecco finalmente l’annuncio che tutt* aspettavamo: Kj Apa è diventato papà!

BrandiDany : Raga, KJ Apa è diventato padre di un maschietto??????????????#Riverdale - TheRedHead_blog : Riverdale: KJ Apa è diventato papà! - ineedalcool : KJ Apa è diventato padre e ancora non mi spiego come sia possibile - HrryPrince94 : KJ APA È DIVENTATO PADRE E NESSUNO NE STA PARLANDO DOVE SIETE - IramaxPsicologi : Io comunque ancora non ci credo che Kj Apa sia diventato padre… -