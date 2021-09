Keylor Navas e le foto di Leo Messi. Retroscena, la mossa diabolica con cui ha fatto fuori Gigio Donnarumma (Di lunedì 27 settembre 2021) Keylor Antonio Navas Gamboa, il portiere del Psg che è il nuovo incubo di Gigio Donnarumma, è nato dieci giorni prima del Natale in Costa Rica E' stato il primo giocatore di quel paese a vincere la Champions League in Europa. Ma ha iniziato a giocare col Deportivo Saprissa in Primera Division a diciotto anni ancora da compiere. Keylor entra e non esce più, nelle stagioni seguenti vince sei titoli nazionali, una Concacaf Champions Cup e proprio come nei suoi desideri. Finisce poi in Spagna all'Albacete per 600 mila euro. Il club retrocede e viene ceduto in prestito al Levante. Il Levante lo riscatta e si qualifica per la prima volta nella sua storia in Europa League. arriva così il Real Madrid che gli fa firmare addirittura un quinquennale più opzione per il sesto, è il 2014. Nella stagione 2017 entra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021)AntonioGamboa, il portiere del Psg che è il nuovo incubo di, è nato dieci giorni prima del Natale in Costa Rica E' stato il primo giocatore di quel paese a vincere la Champions League in Europa. Ma ha iniziato a giocare col Deportivo Saprissa in Primera Division a diciotto anni ancora da compiere.entra e non esce più, nelle stagioni seguenti vince sei titoli nazionali, una Concacaf Champions Cup e proprio come nei suoi desideri. Finisce poi in Spagna all'Albacete per 600 mila euro. Il club retrocede e viene ceduto in prestito al Levante. Il Levante lo riscatta e si qualifica per la prima volta nella sua storia in Europa League. arriva così il Real Madrid che gli fa firmare addirittura un quinquennale più opzione per il sesto, è il 2014. Nella stagione 2017 entra ...

