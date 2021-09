Juventus, un altro stop per Allegri: Chelsea a rischio! (Di lunedì 27 settembre 2021) Juventus che è chiamata ad affrontare una delle avversarie più temibili in emergenza. Si perché dopo i recenti forfait di Morata e del capitano Dybala – i due rientreranno dopo la sosta con le nazionali -, la Vecchia Signora probabilmente perderà un’ulteriore calciatore: Adrien Rabiot, il centrocampista francese ex PSG. Juventus, si teme un’ulteriore assenza: a forte rischio la sua presenza Adrien Rabiot continua ad avere delle condizioni fisiche non ottimali. A causa di una forte contusione alla caviglia rimediata contro lo Spezia, ha dovuto saltare necessariamente la Sampdoria. Ma non è finita qui: rischia di non esserci anche contro i campioni d’Europa! Nella giornata odierna, ha svolto solamente un allenamento personalizzato. E questo può essere un serio problema per Allegri. Le sue condizioni verranno rivalutate con le ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021)che è chiamata ad affrontare una delle avversarie più temibili in emergenza. Si perché dopo i recenti forfait di Morata e del capitano Dybala – i due rientreranno dopo la sosta con le nazionali -, la Vecchia Signora probabilmente perderà un’ulteriore calciatore: Adrien Rabiot, il centrocampista francese ex PSG., si teme un’ulteriore assenza: a forte rischio la sua presenza Adrien Rabiot continua ad avere delle condizioni fisiche non ottimali. A causa di una forte contusione alla caviglia rimediata contro lo Spezia, ha dovuto saltare necessariamente la Sampdoria. Ma non è finita qui: rischia di non esserci anche contro i campioni d’Europa! Nella giornata odierna, ha svolto solamente un allenamento personalizzato. E questo può essere un serio problema per. Le sue condizioni verranno rivalutate con le ...

