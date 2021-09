Juventus Sampdoria 3-2, sul dolce filo del rasoio: Dybala, fuoriclasse “maledetto”? (Di lunedì 27 settembre 2021) Juve sgraziata e vincente, ma c’è un freno alla gioia La sfera carezza i fili d’erba dell’area di rigore posti sulla sua insidiosa traiettoria, schiva con prontezza il guantone di Emil Audero allungatosi disperatamente a mezz’aria per scongiurare il vantaggio bianconero ed arresta la sua corsa soltanto nelle accoglienti maglie della rete. La prodezza di Paulo Dybala, una rasoiata millimetrica scagliata dal suo impareggiabile mancino, inaugura le marcature della gara, compromettendo a favore della Vecchia Signora l’equilibrio della sfida contro la tenace compagine schierata dalla Sampdoria. In seguito al triplice fischio di rito l’Allianz Stadium risuona di un boato festante, e la Juventus, con immane fatica, divenuta un pernicioso vezzo della seconda Era Allegri, inanella un’altra vittoria in Serie A. Eppure, nell’atmosfera ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Juve sgraziata e vincente, ma c’è un freno alla gioia La sfera carezza i fili d’erba dell’area di rigore posti sulla sua insidiosa traiettoria, schiva con prontezza il guantone di Emil Audero allungatosi disperatamente a mezz’aria per scongiurare il vantaggio bianconero ed arresta la sua corsa soltanto nelle accoglienti maglie della rete. La prodezza di Paulo, una rasoiata millimetrica scagliata dal suo impareggiabile mancino, inaugura le marcature della gara, compromettendo a favore della Vecchia Signora l’equilibrio della sfida contro la tenace compagine schierata dalla. In seguito al triplice fischio di rito l’Allianz Stadium risuona di un boato festante, e la, con immane fatica, divenuta un pernicioso vezzo della seconda Era Allegri, inanella un’altra vittoria in Serie A. Eppure, nell’atmosfera ...

