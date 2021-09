Juventus, per Morata controlli in mattinata al JMedical – VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) Alvaro Morata, in mattinata si è recato al J Medical per svolgere gli esami del caso dopo l’infortunio con la Sampdoria (Luca Fioretti inviato al J Medical) – Alvaro Morata ha fatto il suo ingresso al J Medical alle 9.30, per svolgere esami strumentali dopo l’infortunio patito in Juve Sampdoria. Lo spagnolo ha sentito tirare alla coscia, lasciando così anticipatamente il campo. Allegri ha annunciato la sua assenza contro Chelsea e Torino: gli esami, dunque, certificheranno condizioni e tempi di recupero dell’attaccante. Alvaro #Morata al J Medical per gli esami post #JuveSampdoria @LucaFioretti13 pic.twitter.com/OrzqIT5HpV— JuventusNews24.com (@junews24com) September 27, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Alvaro, insi è recato al J Medical per svolgere gli esami del caso dopo l’infortunio con la Sampdoria (Luca Fioretti inviato al J Medical) – Alvaroha fatto il suo ingresso al J Medical alle 9.30, per svolgere esami strumentali dopo l’infortunio patito in Juve Sampdoria. Lo spagnolo ha sentito tirare alla coscia, lasciando così anticipatamente il campo. Allegri ha annunciato la sua assenza contro Chelsea e Torino: gli esami, dunque, certificheranno condizioni e tempi di recupero dell’attaccante. Alvaro #al J Medical per gli esami post #JuveSampdoria @LucaFioretti13 pic.twitter.com/OrzqIT5HpV—News24.com (@junews24com) September 27, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #Juventus: tappa al J Medical per #Morata post infortunio maturato con la Sampdoria ??????@GoalItalia - GiovaAlbanese : Tre punti d'oro, per la #Juventus. Che soffre ancora troppo, si fa spesso male da sola e non è ancora solida come d… - GiovaAlbanese : ?? Anche per #Morata gli esami strumentali (in programma domani) chiariranno l'entità dell'infortunio muscolare alla coscia destra. #Juventus - Bianconeri92 : RT @romeoagresti: #Juventus: tappa al J Medical per #Morata post infortunio maturato con la Sampdoria ??????@GoalItalia - Suliman1984ss : RT @romeoagresti: #Juventus: tappa al J Medical per #Morata post infortunio maturato con la Sampdoria ??????@GoalItalia -