Juventus | nuovo nome per l’attacco | arriva dalla Spagna!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gli infortuni di Dybala e Morata hanno messo in evidenza un grosso problema in casa: la scarsa profondità della rosa, soprattutto in attacco. Il partente Ronaldo è stato sostituito da Kean, ma aldilà del differente tasso tecnico, è evidente che il reparto offensivo necessiti di qualche aggiustamento. Per questo motivo, secondo quanto riportato da elgoldigital.com, i bianconeri starebbero già monitorando il mercato in vista di gennaio. Ilche circola nelle ultime ore è quello di Maxi Gomez. L’uruguayano è un punto fermo deldel Valencia, che lo valuta non meno di 20 milioni. Tuttavia una sua partenza, aiuterebbe il club spagnolo a risanare almeno in parte il debito societario, e per questo motivo non è da escludere del tutto. Da registrare anche l’interesse di alcune società inglesi, ...