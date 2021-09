Juventus, non tramonta la difesa a tre: De Ligt cambia ruolo (Di lunedì 27 settembre 2021) La Juventus potrebbe rispolverare la difesa a tre in vista del proseguimento della stagione. Una variazione tattica al 4-4-2 che potrebbe essere presa in considerazione da Allegri in caso di necessità Gli infortuni di Dybala e Morata potrebbe stravolgere l’aspetto tattico della Juventus in vista delle prossime gare di campionato e anche per quel che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021) Lapotrebbe rispolverare laa tre in vista del proseguimento della stagione. Una variazione tattica al 4-4-2 che potrebbe essere presa in considerazione da Allegri in caso di necessità Gli infortuni di Dybala e Morata potrebbe stravolgere l’aspetto tattico dellain vista delle prossime gare di campionato e anche per quel che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Donnarumma triste al #PSG dove non gioca e non si è ancora ambientato. #Navas preferito da tecnico e compagni, l’e… - GiovaAlbanese : Tre punti d'oro, per la #Juventus. Che soffre ancora troppo, si fa spesso male da sola e non è ancora solida come d… - GiovaAlbanese : La #Juventus ha subito 4 delle 10 reti incassate fin qui sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non va bene. - Dimebag91683732 : @RafAuriemma Disse il non avvocato non giornalista non informato di Juventus e soprattutto non conosciuto da Agnell… - EGiraldin : RT @mirkonicolino: I legali della #SuperLega Jean-Louis #Dupont e Martin #Hissel a #OffThePitch: 'La #Uefa vuole mostrare una guerra civile… -