Juventus, infortunio Dybala e Morata: il comunicato del club sulle loro condizioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Brutte notizie dall’infermeria della Juventus. Nel corso della partita di Serie A contro la Sampdoria, Paulo Dybala e Alvaro Morata hanno dovuto abbandonare il terreno di gioco per infortunio. Vista la dinamica dei rispettivi infortuni e le smorfie di dolore dei due giocatori, si era già capito che si trattava di una cosa non da poco. E a conferma di ciò, è arrivato il comunicato della Juventus, che recita: “Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato: – Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. – Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Brutte notizie dall’infermeria della. Nel corso della partita di Serie A contro la Sampdoria, Pauloe Alvarohanno dovuto abbandonare il terreno di gioco per. Vista la dinamica dei rispettivi infortuni e le smorfie di dolore dei due giocatori, si era già capito che si trattava di una cosa non da poco. E a conferma di ciò, è arrivato ildella, che recita: “Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato: – Per Alvarouna lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. – Per Paulouna elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle ...

Advertising

romeoagresti : #Juventus: tappa al J Medical per #Morata post infortunio maturato con la Sampdoria ??????@GoalItalia - GiovaAlbanese : ?? Anche per #Morata gli esami strumentali (in programma domani) chiariranno l'entità dell'infortunio muscolare alla coscia destra. #Juventus - DiMarzio : .@juventusfc, #Morata è arrivato in mattinata al J Medical: visita di controllo dopo l'infortunio alla coscia - zazoomblog : Juventus infortunio Dybala e Morata: il comunicato del club sulle loro condizioni - #Juventus #infortunio #Dybala… - sportface2016 : #Juventus, il comunicato del club sulle condizioni di #Dybala e #Morata -