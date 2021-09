Juventus-Haaland | chiusura da parte del dirigente | “Non siamo costretti da nessuno a venderlo”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Watzke: “Niente è stato stabilito sulla sua cessione” Arrivano taglienti come un coltello le parole oggi pronunciate dall’ad del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Iltedesco ha chiuso ad ogni tipo di insinuazione su una possibile cessione già concordata in estate di Erling. Il talento norvegese fa gola a tantissime squadre europee, tra cui la, ma le intenzioni del club giallonero sembrano chiare. Tanta rabbia espressa dall’ad della squadra tedesca, che ormai stufo delle continue voci di mercato sul giovane talento, ha voluto allontanare ogni chiacchiera sull’argomento rispondendo alle domande poste da Sport1: “Niente ancora è stato stabilito riguardo alla cessione diin estate, sarà una questione dei prossimi mesi. Per ora si parla di una nostra necessità di ...

