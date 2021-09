Juventus | Dybala e Morata out | le possibili soluzioni tattiche di Allegri

(Di lunedì 27 settembre 2021) Nel match vinto con la Sampdoria, laha perso per infortunio. Contro Chelsea e Torino,dovrà trovare nuovein mezzo al campo Contro la Sampdoria, laha trovato la prima vittoria casalinga della stagione ed ha lasciato la parte destra della classifica. L’inizio dei bianconeri non è stato esaltante, e ci sono ancora tante cose da migliorare, ma queste ultime vittorie possono sollevare il morale della squadra di. L’unica nota negativa della gara, oltre alle due reti subite, sono gli infortuni di. Entrambi hanno dovuto lasciare il campo per problemi muscolari. Oggi svolgeranno gli esami strumentali per capire i tempi di recupero, ma sicuramente non saranno a ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala

... felice di aver firmato il rinnovo con lafino al 2024, con vista opzionale sul 2026. PROSPETTO ? Soulé è un mancino di tecnica rara, somiglia tanto aper alcune movenze e per la ...PROBABILI FORMAZIONI MALMOE/ Quote: Paulosotto ai riflettori GLI 11 DI SIMEONE In Milan Atletico Madrid Diego Simeone insiste sul 3 - 1 - 4 - 2: nuovo modulo che prevede dunque tre ...Juventus, Paulo Dybala in lacrime disperato dopo l'infortunio: anche mamma Alicia ha provato a consolarlo dopo il match con la Sampdoria.Doppia tegola per la Juventus di Allegri, out Morata e Dybala, con l'argentino starà fuori più tempo del previsto: ecco quanto starà fuori ...