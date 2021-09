Juventus | Dybala e Morata out fino alla sosta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato per Alvarouna lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra e per Paulouna elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Entrambi rientreranno a disposizione dopo laper gli impegni delle nazionali. L'articolo ilNapolista.

Advertising

GiovaAlbanese : #Dybala ?? Problema muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra, esami strumentali nelle prossime ore. #Juventus - GiovaAlbanese : J Medical: arriva #Dybala ed esce #Morata ?? #Juventus - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Ch… - Juventu64940442 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus | Situazioni infortunati ?? ?? #Morata: lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia de… - zanpaqu07 : RT @juventusfans: ?? Situazione infortuni in casa #Juventus ?? ??#Morata: lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della cosc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala

Comunicato, condizionie Morata: le diagnosi Comunicato, sugli infortunatie Morata: 'Si apre una nuova settimana importante per i bianconeri, che in pochi giorni affronteranno la ...Lesione per Morata - Attraverso il sito ufficiale dellaarriva il report sulle condizioni di Pauloed Alvaro Morata che questa mattina si sono sottoposti ad esami strumentali per approfondire gli infortuni accusati durante la sfida di ...Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra e per Paul ...La situazione dei due giocatori bianconeri, usciti doloranti dal campo nel corso della sfida tra Juve e Samp Dopo essere usciti anzitempo dal rettangolo di gioco nel corso del match domenicale tra Juv ...