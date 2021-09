Juventus, controlli anche per Dybala dopo l’infortunio – VIDEO (Di lunedì 27 settembre 2021) Paulo Dybala si è recato al J Medical per gli esami strumentali dopo l’infortunio accorso ieri: ecco le condizioni dell’argentino (Luca Fioretti inviato al J Medical) – Fiato sospeso in casa Juve per conoscere l’entità dell’infortunio di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è uscito anzitempo nel match contro la Sampdoria per un problema muscolare alla parte superiore della coscia sinistra. Questa mattina, il numero 10 si è recato al J Medical per svolgere gli esami strumentali utili a capire le condizioni e i tempi di recupero. Come annunciato da Allegri, Dybala salterà sicuramente gli impegni con Chelsea e Torino. Paulo #Dybala al J Medical per gli esami post infortunio Conclusi, invece, gli accertamenti per #Morata @LucaFioretti13 ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Paulosi è recato al J Medical per gli esami strumentaliaccorso ieri: ecco le condizioni dell’argentino (Luca Fioretti inviato al J Medical) – Fiato sospeso in casa Juve per conoscere l’entità deldi Paulo. L’attaccante argentino è uscito anzitempo nel match contro la Sampdoria per un problema muscolare alla parte superiore della coscia sinistra. Questa mattina, il numero 10 si è recato al J Medical per svolgere gli esami strumentali utili a capire le condizioni e i tempi di recupero. Come annunciato da Allegri,salterà sicuramente gli impegni con Chelsea e Torino. Paulo #al J Medical per gli esami post infortunio Conclusi, invece, gli accertamenti per #Morata @LucaFioretti13 ...

