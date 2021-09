Juventus-Chelsea, tutti i numeri della sfida (Di lunedì 27 settembre 2021) Questa sarà la quinta sfida tra Juventus e Chelsea in Champions League: entrambe hanno vinto una gara ciascuna nei quattro precedenti (due pareggi). La Juventus ha trovato il successo nell’ultimo confront in ordine di tempo, registrando un 3-0 in casa nella fase a gironi 2012-13. La Juventus ha vinto 11 delle ultime 12 partite nella fase a gironi di Champions, perdendo in questo parziale solo 0-2 con il Barcellona a ottobre 2020. I bianconeri hanno collezionato ben sette clean sheets in questo parziale e le ultime vittorie sono state tutte per 3-0 (contro Dynamo Kiev, Barcellona e Malmö). Dall’inizio della scorsa stagione, il Chelsea ha subito solo quattro gol in 14 partite di Champions League (10, 3N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata e non subendo mai più ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) Questa sarà la quintatrain Champions League: entrambe hanno vinto una gara ciascuna nei quattro precedenti (due pareggi). Laha trovato il successo nell’ultimo confront in ordine di tempo, registrando un 3-0 in casa nella fase a gironi 2012-13. Laha vinto 11 delle ultime 12 partite nella fase a gironi di Champions, perdendo in questo parziale solo 0-2 con il Barcellona a ottobre 2020. I bianconeri hanno collezionato ben sette clean sheets in questo parziale e le ultime vittorie sono state tutte per 3-0 (contro Dynamo Kiev, Barcellona e Malmö). Dall’inizioscorsa stagione, ilha subito solo quattro gol in 14 partite di Champions League (10, 3N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata e non subendo mai più ...

