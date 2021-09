Juventus Chelsea (probabili formazioni e Tv) (Di lunedì 27 settembre 2021) Gara valida per la seconda giornata della Uefa Champions League 21/22. Un match che può valere già tantissimo nell’economia del girone H. Lo scontro al vertice tra Juventus e Chelsea ci dirà di più su chi sarà la probabile prima classificata del raggruppamento. Juventus Chelsea si giocherà mercoledì 29 settembre alle ore 21,00 presso l’Allianz Arena di Torino. Come arrivano le squadre? Segnali di ripresa da parte dei bianconeri. La truppa di Massimiliano Allegri ha vinto contro la Sampdoria nell’ultimo turno della Serie A 21/22. Si tratta della seconda vittoria di fila per la Vecchia Signora, che sembra aver cominciato la propria scalata. Restano però due nodi da sciogliere: i troppi gol subiti e gli infortuni. Nelle prime sei giornate la Juventus ha subito ben dieci gol. Il secondo nodo è molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Gara valida per la seconda giornata della Uefa Champions League 21/22. Un match che può valere già tantissimo nell’economia del girone H. Lo scontro al vertice traci dirà di più su chi sarà la probabile prima classificata del raggruppamento.si giocherà mercoledì 29 settembre alle ore 21,00 presso l’Allianz Arena di Torino. Come arrivano le squadre? Segnali di ripresa da parte dei bianconeri. La truppa di Massimiliano Allegri ha vinto contro la Sampdoria nell’ultimo turno della Serie A 21/22. Si tratta della seconda vittoria di fila per la Vecchia Signora, che sembra aver cominciato la propria scalata. Restano però due nodi da sciogliere: i troppi gol subiti e gli infortuni. Nelle prime sei giornate laha subito ben dieci gol. Il secondo nodo è molto ...

GiovaAlbanese : #Dybala e #Morata sicuramente out con il Chelsea e nel derby. #Allegri dovrà gestire l'emergenza in attacco almeno… - GoalItalia : Allarme in casa Juventus: Allegri conferma che Dybala e Morata salteranno sia la sfida con il Chelsea che il Derby… - EnricoTurcato : In questo brillante inizio di stagione un’altra notizia niente male per la Juventus: #Dybala e #Morata infortunati… - PeppeMur84 : @FabDellaValle Juventus Chelsea 3-0, la notte perfetta. Con parrucco in panchina. Quando ancora era sano. - zanpaqu07 : RT @mirkonicolino: Contro #Chelsea e #Torino la #Juventus avrà a disposizione come attaccante di ruolo solo #Kean, che potrebbe essere aff… -