Juventus-Chelsea, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 27 settembre 2021) La Juventus, dopo il pessimo esordio stagionale, vuole tornare a sorridere contro il Chelsea nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 28 settembre alle ore 19:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) La, dopo il pessimo esordio stagionale, vuole tornare a sorridere contro ilnel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 28 settembre alle ore 19:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

