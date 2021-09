Juventus, auguri a Claudio Gentile: un tweet per celebrare la leggenda bianconera (Di lunedì 27 settembre 2021) Tanti auguri da parte della Juventus ad una delle sue icone più importanti. L’ex difensore juventino oggi compie 68 anni, 11 dei quali passati con i colori bianconeri addosso. Statistiche e palmares da sogno per il terzino della Vecchia Signora e della Nazionale che tanto ha fatto penare un mito come Maradona nei mondiali dell’82 e nel nostro campionato. 6 Serie A, 2 Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni e Coppa UEFA e il fenomenale Mondiale del 1982 con l’Italia. Carriera veramente da leggenda per il giocatore nato a Tripoli, che oggi è stato celebrato dalla sua grande ex squadra per il suo compleanno. Di seguito il tweet pubblicato dall’account ufficiale della Juventus: Buon compleanno a Claudio #Gentile! ?? pic.twitter.com/mdaSQD9wMT— JuventusFC ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tantida parte dellaad una delle sue icone più importanti. L’ex difensore juventino oggi compie 68 anni, 11 dei quali passati con i colori bianconeri addosso. Statistiche e palmares da sogno per il terzino della Vecchia Signora e della Nazionale che tanto ha fatto penare un mito come Maradona nei mondiali dell’82 e nel nostro campionato. 6 Serie A, 2 Coppa Italia, 1 Coppa dei Campioni e Coppa UEFA e il fenomenale Mondiale del 1982 con l’Italia. Carriera veramente daper il giocatore nato a Tripoli, che oggi è stato celebrato dalla sua grande ex squadra per il suo compleanno. Di seguito ilpubblicato dall’account ufficiale della: Buon compleanno a! ?? pic.twitter.com/mdaSQD9wMT—FC ...

