Juventus, anche il Chelsea fa sul serio per De Ligt: offerta da capogiro (Di lunedì 27 settembre 2021) De Ligt al centro delle voci di mercato Matthjis De Ligt ha solo 22 anni, ma è già uno dei difensori più apprezzati a livello europeo. La Juventus aveva già acquistato il classe 99? dall’Ajax per una cifra decisamente importante, che si aggirava intorno agli 85 milioni di euro, due anni fa. Insomma, un investimento decisamente importante. In queste ultime stagioni l’olandese sembra aver convinto del tutto la dirigenza bianconera del suo valore, oltre ad aver attirato su si sé gli interessi di vari club importanti. In particolare, da quando è terminata la scorsa sessione di mercato sono tante e insistenti le voci che lo vedrebbero lontano da Torino il prossimo anno. Si parla anche già di chi possa eventualmente sostituirlo, con la Juve che sembra aver sondato il terreno sia per Alessio Romagnoli del Milan, sia ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Deal centro delle voci di mercato Matthjis Deha solo 22 anni, ma è già uno dei difensori più apprezzati a livello europeo. Laaveva già acquistato il classe 99? dall’Ajax per una cifra decisamente importante, che si aggirava intorno agli 85 milioni di euro, due anni fa. Insomma, un investimento decisamente importante. In queste ultime stagioni l’olandese sembra aver convinto del tutto la dirigenza bianconera del suo valore, oltre ad aver attirato su si sé gli interessi di vari club importanti. In particolare, da quando è terminata la scorsa sessione di mercato sono tante e insistenti le voci che lo vedrebbero lontano da Torino il prossimo anno. Si parlagià di chi possa eventualmente sostituirlo, con la Juve che sembra aver sondato il terreno sia per Alessio Romagnoli del Milan, sia ...

Advertising

GiovaAlbanese : ?? Anche per #Morata gli esami strumentali (in programma domani) chiariranno l'entità dell'infortunio muscolare alla coscia destra. #Juventus - GiovaAlbanese : Da verificare anche le condizioni di #Morata, che ha chiesto subito il cambio dopo l'ultima conclusione. #JuveSamp ?? #Juventus - juventusfc : Allegri ???? «L'inserimento di @locamanuel73 procede bene, deve trovare l'equilibrio mentale e fisico per giocare tan… - infoitsport : Juventus-Chelsea, anche Tuchel nei guai | Presenza a forte rischio - ilciccio67 : @max_cromax @girpell Capisco le perpessità, ma nell'operazione di cessione non devi solo conteggiare il prezzo del… -