Juventus, allarme infortuni per Allegri: ecco le alternative per l’attacco (Di lunedì 27 settembre 2021) La seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza stagionale considerando anche quella ottenuta al debutto in Champions League sul campo del Malmoe, lascia una pesante eredità alla Juventus che dovrà affrontare i prossimi impegni senza la coppia di attaccanti titolare. Allegri ha perso nella gara con la Samp sia Paulo Dybala che Alvaro Morata per infortunio. Problema che, come annunciato da Allegri, gli farà saltare la gara di Champions col Chelsea ma anche il derby di Torino in programma sabato prossimo. Diverso spazio potrebbe ritagliarselo Kean, già a segno con lo Spezia la scorsa giornata di campionato e in coppia con lui Kulusevski. Lo svedese però non ha quasi mai convinto seppure ieri abbia fornito l’assist decisivo per il goal del 3-1 firmato da Locatelli. ecco perché non sono ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) La seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza stagionale considerando anche quella ottenuta al debutto in Champions League sul campo del Malmoe, lascia una pesante eredità allache dovrà affrontare i prossimi impegni senza la coppia di attaccanti titolare.ha perso nella gara con la Samp sia Paulo Dybala che Alvaro Morata pero. Problema che, come annunciato da, gli farà saltare la gara di Champions col Chelsea ma anche il derby di Torino in programma sabato prossimo. Diverso spazio potrebbe ritagliarselo Kean, già a segno con lo Spezia la scorsa giornata di campionato e in coppia con lui Kulusevski. Lo svedese però non ha quasi mai convinto seppure ieri abbia fornito l’assist decisivo per il goal del 3-1 firmato da Locatelli.perché non sono ...

Advertising

infoitsport : La Stampa: 'Juventus ok, fuori Dybala e Morata: è allarme per la sfida con il Chelsea' - LucaNardo97 : RT @GoalItalia: Allarme in casa Juventus: Allegri conferma che Dybala e Morata salteranno sia la sfida con il Chelsea che il Derby con il T… - Karen__Green_ : RT @GoalItalia: Juventus, è allarme difesa: in campionato i bianconeri prendono goal da 20 partite consecutive ???? L'ultimo 'clean sheet'… - alejogallotti : RT @voceditalia: Juventus primo colpo in casa, ma allarme Dybala - voceditalia : Juventus primo colpo in casa, ma allarme Dybala -