Juventus | Agnelli agli azionisti | “Nella Superlega ci sono i valori essenziali per la stabilità del calcio”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il presidente della, Andrea, torna a parlare dellaletteradella Vecchia Signora. In questo documento il numero uno del club bianconero insiste sulla bontà del progetto, parlando di trefondamentali per il benessere delintrinsechi alla lega chiusa tra l’elite europea: “Ha nelle sue regolamentazioni treper la stabilita’ dell’industria calcistica: un nuovo framework condiviso per il controllo dei costi, che contribuisca, contrariamente a quanto affermato anche in sedi autorevoli, all’equilibrio competitivo delle competizioni; un forte impegno alla solidarietà e alla mutualità; la centralità delle prestazioni dei club nelle competizioni ...

Commenta per primo Andrea, presidente della, ha scritto una lunga lettera, pubblicata oggi, indirizzata agli azionisti del club bianconero: 'Cari Azionisti, le vittorie di questi ultimi 10 anni sono state ...La lettera di Andreaagli azionisti, che ogni anno accompagna la relazione di bilancio della, questa volta è per gran parte incentrata sul futuro del calcio mondiale e sul progetto della Superlega. Lo ...Condividi questo articolo:Torino, 27 set. – (Adnkronos) – “Non è questa la sede opportuna per tornare sulle cause della nascita della Super League, ma è opportuno darvi conto del fatto che questa nuov ...Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna a parlare della Superlega nella lettera agli azionisti della Vecchia Signora. In questo documento il numero uno del club bianconero insiste sulla bo ...