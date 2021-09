Juve | quello di Dybala è il tredicesimo infortunio in sette stagioni

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 27 settembre 2021) Paulosi è fermato ancora, dopo il gol che ha aperto le marcature contro la Sampdoria, il talento argentino ha abbandonato il campo in lacrime per un problema di natura muscolare. Gli esami hanno confermato le parole di Allegri nel post partita, l’elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra costringerà la Joya a rientrare – così come Morata – dopo la sosta dedicata alle Nazionali. E’ ilperda quando è allantus, il primo risale al 2015-16, sua stagione di approdo in bianconero. Gli stop più lunghi sono stati lo stiramento dell’ottobre 2016 (42 giorni), la positività al Covid-19 nel marzo 2020 (46 giorni), problemi alla coscia nell’agosto 2020 e l’al legamento collaterale mediale del gennaio scorso (ben 80 giorni). In ...