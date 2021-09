Juve | infortuni muscolari per Dybala e Morata | rientro dopo la sosta

Leggi su footdata

(Di lunedì 27 settembre 2021) Come aveva annunciato già ieri Massimiliano Allegri, lantus ritroverà Pauloe Alvarosoltantolaper le nazionali. I due attaccanti sono stato sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J Medical. Perè stata riscontrata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Peruna elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra. La squadra bianconera, intanto, si è ritrovata questa mattina al Training Center per iniziare a preparare l’attesa sfida di Champions League contro il Chelsea campione in carica, mercoledì sera all’Allianz Stadium. Come sempre nei giorni post gara, menu ‘misto’: recupero per chi ha giocato ieri, lavoro in campo per il resto del gruppo. Domani, ...