Juve | Allegri | «Chelsea? Gara decisiva con Zenit»

"Sarà una grande partita, ci prepareremo per questa grande sfida. Ma il passaggio (del turno, ndr) non avviene attraverso la Gara con il Chelsea ma tra l'andata e il ritorno con lo Zenit". Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo il successo ottenuto in campionato contro la Sampdoria proiettandosi sulla sfida di Champions League contro i londinesi.

