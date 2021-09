Juric: «Torino competitivo. Venezia? Quando vinci la Serie B…» (Di lunedì 27 settembre 2021) Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Venezia Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Venezia. Le sue dichiarazioni. Venezia – «Quando vinci la Serie B sai cosa devi fare. Sono squadre ottime, allenate bene e con buoni talenti. Sarà una partita tosta come quelle che il Venezia ha fatto finora». Torino – «Abbiamo fatto tante partite buone e una brutta a Firenze. Penso che dobbiamo trovare continuità di prestazioni e migliorare certi aspetti. Mancano tanti giocatori davanti. Comunque penso che siamo competitivi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Ivan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro ilIvan, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il. Le sue dichiarazioni.– «laB sai cosa devi fare. Sono squadre ottime, allenate bene e con buoni talenti. Sarà una partita tosta come quelle che ilha fatto finora».– «Abbiamo fatto tante partite buone e una brutta a Firenze. Penso che dobbiamo trovare continuità di prestazioni e migliorare certi aspetti. Mancano tanti giocatori davanti. Comunque penso che siamo competitivi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Juric: «#Torino competitivo. #Venezia? Quando vinci la #SerieB…» - Rene55753710 : RT @_GIFN: Torino boss Ivan Juric arriving at Venezia's Stadio Pier Luigi Penzo stadium on a water taxi (via @patrickendrick) - birdiefootball : RT @_GIFN: Torino boss Ivan Juric arriving at Venezia's Stadio Pier Luigi Penzo stadium on a water taxi (via @patrickendrick) - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Venezia-Torino, formazioni ufficiali: Okereke contro Sanabria: Venezia-… - Toro_News : ?? | PREPARTITA #Juric presenta #VeneziaTorino ai microfoni di #Sky -