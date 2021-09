Juric | “Siamo sulla buona strada Il Venezia ha meritato il pareggio”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Ivanha commentato a DAZN la prestazione del suo Torino contro il: “Partita tosta e dura. Loro si sono difesi bene e cercavano di ripartire. Noi abbiamo fatto una bella prestazione. L’episodio del rigore poi è stato decisivo. Potevamo fare qualche punto in più da inizio stagione a oggi. Abbiamo avuto anche tante assenze in avanti. Dobbiamo sicuramente migliorare ma. Vedo la voglia di fare bene nei ragazzi. Oggi ilhail”. Su Brekalo e il suo primo gol in granata:“E’ arrivato all’ultimo giorno di mercato, si è inserito bene. E’ un ragazzo intelligente che sta facendo bene. Quando domini le partite può fare anche qualcosina in più. E’ giovane, può crescere su tutto. Mi ...

Finchégiusti, precisi, va bene, quando cambia qualcosa andiamo in difficoltà". Così l'allenatore del Torino, Ivan, commenta la gara col Venezia. Per l'allenatore granata, il pareggio per ...Ivanoffre la consueta analisi lucida dopo il pareggio di Venezia . "Al di là dell'errore di Djidji,... abbiamo fatto una brutta partita solo a Firenze, anche oggiandati bene al di là delle ...Nonostante questo, Ivan Juric è contento di quanto visto nel posticipo della 6ª giornata di Serie A in casa del Venezia: "È stata una partita tosta - ha ammesso il tecnico granata ai microfoni di Dazn ...Il tecnico del Torino, Ivan Juric, è stato intervistato da Sky Sport dopo il pari con il Venezia: "Mi dispiace un po’ perché in altre partite come con Lazio e Atalanta ...