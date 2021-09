Juric 'punto guadagnato, tatticamente potevo far meglio' (Di lunedì 27 settembre 2021) "Penso che dormirò bene, ora analizziamo gli errori di Djidji, però siamo a un punto in cui se l'avversario cambia le cose siamo in difficoltà, non capiamo bene le situazioni. Finché siamo giusti, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 settembre 2021) "Penso che dormirò bene, ora analizziamo gli errori di Djidji, però siamo a unin cui se l'avversario cambia le cose siamo in difficoltà, non capiamo bene le situazioni. Finché siamo giusti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juric punto Juric 'punto guadagnato, tatticamente potevo far meglio' Così l'allenatore del Torino, Ivan Juric, commenta la gara col Venezia. Per l'allenatore granata, il pareggio per 1 - 1 è un punto guadagnato: "Abbiamo fatto bene per lunghi tratti, abbiamo sbloccato ...

Venezia - Torino 1 - 1: Aramu risponde a Brekalo, Maenpaa salva i lagunari Il Toro a questo punto ha provato a gestire ma non ha fatto i conti con la reazione degli avversari ... Juric ha risposto togliendo Singo e Pobega per Vojvoda e Mandragora e l'ha pagata. Proprio a ...

Juric "punto guadagnato, tatticamente potevo far meglio" - Calcio Agenzia ANSA Torino, Juric: "Venezia squadra tosta, il pari è giusto" VENEZIA - Ancora una volta il Torino si è fatto raggiungere dopo essere andato in vantaggio e nel finale non ha capitalizzato un'ottima occasione. Nonostante questo, Ivan Juric è contento di quanto vi ...

Venezia-Torino, Juric: “Potevamo avere più punti. Djidji? Errori ci stanno” Il tecnico granata Juric a ‘DAZN’ commenta così: “E’ stata una partita molto dura – ha spiegato – Abbiamo fatto delle cose bene, altre potevamo farle meglio, come nell’episodio del rigore. Potevamo ...

VENEZIA - Ancora una volta il Torino si è fatto raggiungere dopo essere andato in vantaggio e nel finale non ha capitalizzato un'ottima occasione. Nonostante questo, Ivan Juric è contento di quanto vi ...