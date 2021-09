Advertising

uizio67 : @TorinoFC_1906 Meno brillanti del solito. Peccato per Mandragora allo scadere ... sempre tosti fino alla fine. Brav… - sportli26181512 : Juric: 'Peccato, ma la strada è giusta. Le assenze? Faremo comunque un gran derby': Juric: 'Peccato, ma la strada è… - Gazzetta_it : #VeneziaTorino, Juric: 'Peccato, ma la strada è giusta. Le assenze? Faremo un gran derby' - CorriereG : Visto che Juric ha cambiato la mentalità della squadra tempo che la cambiamo anche noi. Morata e Piagnisteo non ci… - ottovanz : RT @TorinoFC_1906: ??? | POST PARTITA Juric: 'È un pareggio che brucia. Alla Lazio non avevamo concesso nulla, è un grande peccato' ?? http… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Peccato

La Gazzetta dello Sport

Ivanoffre la consueta analisi lucida dopo il pareggio di Venezia . "Al di là dell'errore di Djidji, non riconosciamo bene le situazioni quando l'avversario cambia, magari anche io potevo fare ...Commenta per primo Ivan, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Venezia: ' ...per l'occasione finale di Mandragora. Non è un punto guadagnato. Otto punti ...Il tecnico granata: "Dobbiamo crescere in alcune situazioni, ma alleno un grande gruppo. Con la Juve mi aspetto una grande partita" ...Non sarà a Venezia, derby ad altissimo rischio: Pjaca si ferma nel momento migliore, dopo aver segnato due gol in due partite, valsi quattro punti ...