Juric | “Contro la Juventus sarà dura Nei derby non ci sono mai favoriti”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Semprenel postpartita di Venezia-Torino ha parlato anche delin programma sabatola: “I bianconeri hanno talenti incredibili, forti. Non so cosa sia successo ad inizio anno. Ora sisistemati un po’ e hanno iniziato a vincere qualche partita.una partita. Ilè il, lo può vincere chiunque. Noi cercheremo di fare una gara sulla scia di queste cercando di vincere. Ci mancano tanti giocatori ma quelli che siamo daremo battaglia”. FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

CalcioPillole : Mastica amaro il tecnico del #Torino Ivan #Juric che, nonostante l'epilogo, si mostra soddisfatto del gioco della p… - FPanunzi : Pareggio giusto contro un Venezia scarso tecnicamente ma più determinato di noi. Brutto Toro. Juric deve smettere d… - UmbertoF97 : @gipsylenu @ShinjiVichingo Allegri mi pare abbia vinto solo 1-2 volte contro Juric. E poi le sue squadre contro di… - turtunz : @RameenGirl Sì, Chelsea mercoledì e contro di voi senza Dybala e Morata Aggiungiamo che Juric vi ha trasformato - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Venezia-Torino, formazioni ufficiali: Okereke contro Sanabria: Venezia-… -

Ultime Notizie dalla rete : Juric Contro

E' un Toro più deciso e consapevole rispetto alla scorsa stagione, rivitalizzato dalla cura, al quarto risultato utile consecutivo e con una classifica intrigante. Avrebbe potuto osare ......Ivan, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match pareggiatoil Venezia: le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del Torino, ha parlato al termine del match pareggiatoil Venezia. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. VENEZIA TORINO - "E' ...Si conclude con il risultato di 1-1 la sfida tra Venezia e Torino. In gol Josip Brekalo per i granata, e Mattia Aramu su calcio di rigore per i veneti. A commentare il match appena concluso il tecnico ...Stasera Venezia-Torino, i convocati di Juric: tanti assenti, Ola Aina out per motivi personali. vedi letture. Il tecnico del Torino Ivan Juric ha selezionato 22 calciatori per la partita contro il Ven ...