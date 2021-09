Jorginho: “Dicevano che sono arrivato al Chelsea solo grazie a Sarri” (Di lunedì 27 settembre 2021) Il centrocampista italiano del Chelsea, Jorginho, ha parlato così a BT Sport delle critiche ricevute nel corso della sua prima stagione londinese: “La cosa che mi ha infastidito di più è sentire che sono arrivato qui per Sarri, che senza di lui non sarei mai qui. Che non meritavo di essere in questo club perché non ero bravo abbastanza. Non è corretto, ho il mio valore”. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021) Il centrocampista italiano del, ha parlato così a BT Sport delle critiche ricevute nel corso della sua prima stagione londinese: “La cosa che mi ha infastidito di più è sentire chequi per, che senza di lui non sarei mai qui. Che non meritavo di essere in questo club perché non ero bravo abbastanza. Non è corretto, ho il mio valore”. Foto: Twitter UEFA L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

