Advertising

fattoquotidiano : L’Autorità palestinese concederà a Joe Biden e a Naftali Bennett ciò che ha sempre rifiutato a Donald Trump e a Ben… - borghi_claudio : Già pentiti... - Agenzia_Ansa : Lavoriamo insieme per combattere la pandemia, il cambiamento climatico e difendere i diritti umani: è l'appello lan… - beppedama : RT @ilpost: Joe Biden ha ricevuto la terza dose di vaccino - PerutaAntonio : RT @ilpost: Joe Biden ha ricevuto la terza dose di vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden

Ma va fatto capire ache non è una strategia efficace quella di concentrarsi sul contenimento di Pechino nell'Indo - Pacifico e contemporaneamente lasciare campo libero alla penetrazione ...Stati Uniti. Il presidente americanoriceve oggi la dose di richiamo del vaccino Pfizer - BioNTech contro il Covid - 19, pochi giorni dopo che i regolatori federali hanno raccomandato una terza dose di vaccino Pfizer per gli ...Biden, 78 anni, ha fatto il suo primo vaccino il 21 dicembre in diretta televisiva e la seconda dose tre settimane dopo, l'11 gennaio, insieme a sua moglie ...Al presidente USA verrà somministrato il vaccino durante la giornata odierna. Circa 60 milioni di americani potranno ricevere il richiamo. Tra questi ...