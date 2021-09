Jeep Grand Cherokee - Si avvicina il debutto della nuova generazione

(Di lunedì 27 settembre 2021) Laha fissato per il 29 settembre il: si trattaversione cortaL sette posti già presentata, che avrebbe dovuto originariamente essere introdotta al Salone di New York, poi cancellato a causapandemia. L'aspetto definitivovettura era già stato mostrato brevemente durante l'EV Day.Ibrida plug-in 4xe confermata. Per la versione americana è dato per scontato l'utilizzo degli stessi motori benzina V6 3.6 da 290 CV e V8 5.7 da 357 CV già previsti per laL, ma è confermato anche l'arrivo di una variante 4xe plug-in hybrid. Per quest'ultima potrebbe essere utilizzato il medesimo powertrainWrangler 4xe: un aspetto ...

Advertising

HDmotori : RT @HDmotori: Jeep Grand Cherokee 2022, presentazione il 29 settembre - markus_auto : Jeep Grand Cherokee 2022, presentazione il 29 settembre ... - ClubAlfaIt : #Jeep Grand Cherokee 2022 sarà svelata il 29 settembre #JeepGrandCherokee - Luca_Zunino : RT @HDmotori: Jeep Grand Cherokee 2022, presentazione il 29 settembre - HDmotori : Jeep Grand Cherokee 2022, presentazione il 29 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Grand

Primo richiamo per la recentissimaCherokee L 2021. La vettura è stata richiamata in USA in 58.000 unità perché le immagini della telecamera per la retromarcia potrebbero non apparire sugli schermi. Fiat Chrysler (FCA US) ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate ArticoloSUV, prime immagini della nuovaCherokee 4xe Plug - in 32 10 Luglio 2021La Jeep ha fissato per il 29 settembre il debutto della Grand Cherokee: si tratta della versione corta della L sette posti già presentata, che avrebbe dovuto originariamente essere introdotta al Salon ...Jeep Grand Cherokee L: negli Stati Uniti nelle scorse ore primo richiamo per la versione a 7 posti della celebre vettura di Jeep ...