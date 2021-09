Jeep Grand Cherokee - La nuova generazione sarà anche a batteria

(Di lunedì 27 settembre 2021) Laha fissato per il 29 settembre il debutto della: si tratta della versione corta della L sette posti già presentata, che avrebbe dovuto originariamente essere introdotta al Salone di New York, poi cancellato a causa della pandemia. L'aspetto definitivo della vettura era già stato mostrato brevemente durante l'EV Day.Ibrida plug-in 4xe confermata. Per la versione americana è dato per scontato l'utilizzo degli stessi motori benzina V6 3.6 da 290 CV e V8 5.7 da 357 CV già previsti per laL, ma è confermatol'arrivo di una variante 4xe plug-in hybrid. Per quest'ultima potrebbe essere utilizzato il medesimo powertrain della Wrangler 4xe: un aspetto che verrà chiarito in sede di presentazione. Quando poi saranno forniti i dettagli sulla gamma europea ...

Advertising

motorionline : #Jeep #GrandCherokee 2022: la nuova generazione è pronta al debutto [TEASER] - Ruote_in_Pista : Anteprima mondiale mercoledì 29 per la nuova Jeep Grand Cherokee - infoiteconomia : Nuova Jeep Grand Cheroke 4xe, alla scoperta dell'ibrida plug-in - sole24ore : Nuova Jeep Grand Cherokee 2022, debutto della versione 5 posti - infoiteconomia : Jeep Grand Cherokee: anticipazioni, immagini, versione ibrida, uscita - -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep Grand

La nuovaCherokee 2022 sarà presentata ufficialmente in anteprima mondiale mercoledì 29 settembre alle ore 15:00. La quinta generazione dellaCherokee si presenta in assoluto come il modello ...Ti potrebbe interessare: Ferrari 400 GT: un esemplare di colore rosso in vendita per gli amanti del vintage Ti potrebbe interessare:Cherokee Trackhawk vs Ferrari 812 GTS: chi vince la ...La nuova Jeep Grand Cherokee 2022 sarà presentata ufficialmente in anteprima mondiale mercoledì 29 settembre alle ore 15:00. La quinta generazione ...Dopo la versione passo lungo 7 posti è il turno di Jeep Grand Cherokee 4xe, ibrida plug-in, 5 posti e passo standard per il mercato suv europeo. Nuova Jeep Grand Cherokee è dietro l'angolo, con la pre ...