‘Jawo Music Residencies’, domani il concerto conclusivo (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa suggestiva cornice del Castello di Ceppaloni ospiterà nel tardo pomeriggio di domani il concerto conclusivo della fase intermedia del progetto JAWO Music Residencies. Ci sarà anche il coach Luca Aquino a suonare insieme alle varie band formate dai ragazzi del progetto, Musicisti in via di formazione provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, che presenteranno gli inediti composti e registrati nel corso della settimana in una sorta di jam session che regalerà anche un tocco d’improvvisazione. L’appuntamento è per le 18.30 nel cortile del Castello: la serata si svolgerà all’aperto e sarà aperta a tutti e a titolo completamente gratuito, gli ingressi saranno contingentati e a numero chiuso con posti a sedere, prevista misurazione della temperatura all’ingresso. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa suggestiva cornice del Castello di Ceppaloni ospiterà nel tardo pomeriggio diildella fase intermedia del progetto JAWOResidencies. Ci sarà anche il coach Luca Aquino a suonare insieme alle varie band formate dai ragazzi del progetto,isti in via di formazione provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, che presenteranno gli inediti composti e registrati nel corso della settimana in una sorta di jam session che regalerà anche un tocco d’improvvisazione. L’appuntamento è per le 18.30 nel cortile del Castello: la serata si svolgerà all’aperto e sarà aperta a tutti e a titolo completamente gratuito, gli ingressi saranno contingentati e a numero chiuso con posti a sedere, prevista misurazione della temperatura all’ingresso. ...

Advertising

ilvaglio1 : I ragazzi del progetto “Jawo Music Residencies” in visita in città #ceppaloni #lucaaquino #JawoMusicResidencies… - anteprima24 : ** “Jawo Music Residencies”, domani a ##Benevento i ragazzi dello spin-off di Riverberi ** - anteprima24 : ** #Ceppaloni, domani prende il via il progetto 'Jawo Music Residencies' ** -