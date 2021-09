Italia invasa dalle zanzare giapponesi | perché sono pericolose

(Di lunedì 27 settembre 2021) Scoperta in Friuli una delle tre specie dipiù invasive al mondo. Gli esperti non escludono il rischio che possa diventare un vettore virale per alcune malattie: come difendersi

" Il timore - osserva il medico veterinario della Fondazione Edmund Mach, Annapaola Rizzoli - è che dall'area orientale del Nordsi trasferisca nella parte occidentale ". Quali sono i rischi ...APPROFONDIMENTIFoto MONDO Stati Uniti, l'acqua invade la scuola: l'edificio... CRONACA ...e del Brennero è stata interrotta dall'Anas nei pressi di Bagni di Lucca per la carreggiatada ...Scoperta in Friuli una delle tre specie di zanzare più invasive al mondo. Gli esperti non escludono il rischio che possa diventare un vettore virale per alcune malattie: come difendersi ...I nostri fiumi non sono in buona salute e necessitano di una diffusa azione di riqualificazione per contribuire alla sicurezza dal rischio idrogeologico, aumentare la resilienza ai cambiamenti climati ...