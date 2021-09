Italia in lutto, la Tv perde uno dei suoi personaggi più signorili e competenti (Di lunedì 27 settembre 2021) L’ultimo suo editoriale per il Corriere della Sera di Roma è stato, pochi giorni fa, in difesa dei bambini di Castro Pretorio ai quali il cuore cattivo della città aveva rubato le giostre. Un episodio minimo, si potrà dire, ma erano questi per lei, e lo sono per noi, i fatti che meglio di mille editoriali raccontano le disparità del nostro mondo. E a Marida Lombardo Pijola, scomparsa ieri a 65 anni dopo un lungo combattimento con la malattia, le disparità e i soprusi non sono mai piaciuti: le veniva naturale proteggere i più deboli, animata com’era da un calore umano forte, assistito da un’enorme capacità professionale. Aveva cominciato a Bari, la sua città, per poi trasferirsi presto a Roma, prima alla Gazzetta del Mezzogiorno, poi, per quasi trent’anni, al Messaggero. Lì è stata una delle firme di punta, coprendo nel corso del tempo – da inviata speciale - la grande e piccola ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 settembre 2021) L’ultimo suo editoriale per il Corriere della Sera di Roma è stato, pochi giorni fa, in difesa dei bambini di Castro Pretorio ai quali il cuore cattivo della città aveva rubato le giostre. Un episodio minimo, si potrà dire, ma erano questi per lei, e lo sono per noi, i fatti che meglio di mille editoriali raccontano le disparità del nostro mondo. E a Marida Lombardo Pijola, scomparsa ieri a 65 anni dopo un lungo combattimento con la malattia, le disparità e i soprusi non sono mai piaciuti: le veniva naturale proteggere i più deboli, animata com’era da un calore umano forte, assistito da un’enorme capacità professionale. Aveva cominciato a Bari, la sua città, per poi trasferirsi presto a Roma, prima alla Gazzetta del Mezzogiorno, poi, per quasi trent’anni, al Messaggero. Lì è stata una delle firme di punta, coprendo nel corso del tempo – da inviata speciale - la grande e piccola ...

Advertising

valelale : @robersperanza Glielo dico con tutto il cuore, il giorno che voi lascerete il governo io festeggerò. Prima di allor… - vice1959 : RT @vice1959: Ah.... parla Yahweh il Padre dei poveri, dico all'Europa, alla Germania, i vostri peccati sono davanti a Me. L'ignominia vest… - Urantia_Italia : RT @giovis333: La vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. «Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li ren… - vice1959 : Ah.... parla Yahweh il Padre dei poveri, dico all'Europa, alla Germania, i vostri peccati sono davanti a Me. L'igno… - girotonda68 : @eliscrivecose Anche l'anno scorso lui ha insistito sul fatto che rimanesse li dopo il lutto... io però non capisco… -