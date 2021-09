Italia in lutto, è morta all’improvviso: aneurisma cerebrale fatale per la 20enne Irene Emili (Di lunedì 27 settembre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Morire a vent’anni per un malore più forte della forza dell’età. Irene Emili, ventenne di Pollenza (Macerata), è spirata nelle tarda mattinata di ieri all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un malore accusato martedì in casa. La ragazza, studentessa all’Università di Macerata, frequentava il corso di Mediazione linguistica, è morta per una emorragia cerebrale. Un aneurisma improvviso mentre era in casa, il trasporto all'ospedale: ma non c'è stato nulla da fare per lei. Irene Emili ha lasciato un ultimo gesto d’amore: Irene, nell’ultimo rinnovo della carta d’identità, aveva espresso la volontà di donare gli organi. Anche i suoi genitori l’hanno scoperto l’altra sera. Il sindaco Mauro Romoli ha ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 settembre 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Morire a vent’anni per un malore più forte della forza dell’età., ventenne di Pollenza (Macerata), è spirata nelle tarda mattinata di ieri all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un malore accusato martedì in casa. La ragazza, studentessa all’Università di Macerata, frequentava il corso di Mediazione linguistica, èper una emorragia. Unimprovviso mentre era in casa, il trasporto all'ospedale: ma non c'è stato nulla da fare per lei.ha lasciato un ultimo gesto d’amore:, nell’ultimo rinnovo della carta d’identità, aveva espresso la volontà di donare gli organi. Anche i suoi genitori l’hanno scoperto l’altra sera. Il sindaco Mauro Romoli ha ...

