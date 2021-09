Italia, giovedì le convocazioni di Mancini per la Nations League (Di lunedì 27 settembre 2021) Italia, giovedì le convocazioni del ct Roberto Mancini per la fase finale di Nations League che si terranno in Italia Nella serata di giovedì 30 settembre il ct Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per la fase finale della Nations League, il torneo UEFA giunto alla seconda edizione che avrà il suo epilogo in Italia. La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano da dove, in base al risultato della semifinale, si dirigerà poi verso la sede della gara di domenica 10 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021)ledel ct Robertoper la fase finale diche si terranno inNella serata di30 settembre il ct Robertodiramerà la lista dei convocati per la fase finale della, il torneo UEFA giunto alla seconda edizione che avrà il suo epilogo in. La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano da dove, in base al risultato della semifinale, si dirigerà poi verso la sede della gara di domenica 10 ottobre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

XFactor_Italia : Ultimo treno in partenza per le Audizioni! ?? #XF2021 arriva giovedì alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWtv_it! - XFactor_Italia : È iniziata la settimana della moda. ?? #MFW #XF2021 torna giovedì alle 21:15 su @SkyItalia e @NOWTV_It - rtl1025 : ?? Domani, giovedì 23 settembre ? Alle 16:10 ?? @MarroneEmma in #TheFlight #XF2021 @XFactor_Italia Per seguire l… - zazoomblog : Italia giovedì le convocazioni di Mancini per la Nations League - #Italia #giovedì #convocazioni - CinqueNews : Nations League: giovedì i convocati di Mancini per la Final Four -

Ultime Notizie dalla rete : Italia giovedì Italia, giovedì le convocazioni di Mancini per la Nations League Italia, giovedì le convocazioni del ct Roberto Mancini per la fase finale di Nations League che si terranno in Italia Nella serata di giovedì 30 settembre il ct Roberto Mancini diramerà la lista dei ...

Detto Fatto: ospiti e scaletta dal 27 settembre al 1° ottobre 2021 giovedì 30 settembre : saranno presenti l'interior designer Luca Medici, il medico estetico Dott. ...del contest che prevede una sfida ai fornelli per decretare il migliore/peggiore cuoco d'Italia, e, ...

Previsioni METEO VIDEO di giovedì 23 settembre sull'Italia 3bmeteo le convocazioni del ct Roberto Mancini per la fase finale di Nations League che si terranno inNella serata di30 settembre il ct Roberto Mancini diramerà la lista dei ...30 settembre : saranno presenti l'interior designer Luca Medici, il medico estetico Dott. ...del contest che prevede una sfida ai fornelli per decretare il migliore/peggiore cuoco d', e, ...