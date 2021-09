Italia: campione del mondo di pasticceria (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo i campionati europei di calcio e pallavolo, le medaglie alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, non potevano mancare riconoscimenti mondiali anche in campo culinario. L'Italia è campione del mondo di pasticceria: un successo conquistato due giorni fa a Lione dal team pasticcere guidato da Lorenzo Puca con Massimo Pica e Andrea Restuccia, della squadra di Alessando Dalmasso. Questa volta il successo parla anche d'Abruzzo: Lorenzo Puca, pescarese nato 32 anni fa, è il pasticcere della pasticceria Pannamore di Vasto. Una giovane carriera già coronata da successi: nel 2015 Puca si è classificato secondo al talent show di Rai 2 “Il più grande pasticcere, 3 anni dopo ha vinto il titolo di campione Italiano pasticceria Senior. Nel 2019, sempre alla Coupe du ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo i campionati europei di calcio e pallavolo, le medaglie alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, non potevano mancare riconoscimenti mondiali anche in campo culinario. L'deldi: un successo conquistato due giorni fa a Lione dal team pasticcere guidato da Lorenzo Puca con Massimo Pica e Andrea Restuccia, della squadra di Alessando Dalmasso. Questa volta il successo parla anche d'Abruzzo: Lorenzo Puca, pescarese nato 32 anni fa, è il pasticcere dellaPannamore di Vasto. Una giovane carriera già coronata da successi: nel 2015 Puca si è classificato secondo al talent show di Rai 2 “Il più grande pasticcere, 3 anni dopo ha vinto il titolo dinoSenior. Nel 2019, sempre alla Coupe du ...

Advertising

repubblica : L’Italia è campione del mondo di pasticceria [di Sarah Scaparone] - chetempochefa : Un’altra vittoria azzurra: l’Italia è campione del mondo di pasticceria!???? Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Res… - Corriere : L’Italia campione mondiale di pasticceria, terza volta in 34 anni - lilianapapa : RT @Corriere: L’Italia campione mondiale di pasticceria, terza volta in 34 anni - laHantucci : RT @Stilox2: E niente, quest'anno non ce n'è per nessuno !!! Polo femminile, Italia campione d’Europa! Battuta l’Inghilterra in finale –… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia campione Al quirinale il saluto delle nazionali di pallavolo al presidente Mattarella Così il ct dell'Italia campione d'Europa della pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, ha rivelato un "piccolo segreto" al presidente della Repubblica, durante l'incontro. "Questo invito - ha detto ...

Boxe, quali equilibri dopo la vittoria di Usyk? Cammarelle al Fatto: 'Joshua ridimensionato, se Tyson Fury sta bene è il più forte di tutti' ... quando in Italia sarà l'alba del di domenica 10. Sono giorni di fuoco per la boxe e la sua ... Leggi Anche Usyk mette a nudo i limiti di Joshua davanti ai 62mila di Londra: è il nuovo campione dei pesi ...

Polo femminile, Italia campione d'Europa: battuta l'Inghilterra ilmessaggero.it Vittorie inedite e pioggia-show Per Crestani, campione GT Open 2016, è stata la terza vittoria a Monza in tre anni dopo quelle con la Mercedes SPS e con la Bentley Lazarus. Il diluvio è peraltro diventato più intenso nella seconda ...

Covid, disturbi psichici per 1 lavoratore Rsa su 3 Almeno 1 lavoratore delle Rsa su 3 ha riportato un disturbo psichico, come ansia, depressione e disturbo post traumatico da stress ...

Così il ct dell'd'Europa della pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, ha rivelato un "piccolo segreto" al presidente della Repubblica, durante l'incontro. "Questo invito - ha detto ...... quando insarà l'alba del di domenica 10. Sono giorni di fuoco per la boxe e la sua ... Leggi Anche Usyk mette a nudo i limiti di Joshua davanti ai 62mila di Londra: è il nuovodei pesi ...Per Crestani, campione GT Open 2016, è stata la terza vittoria a Monza in tre anni dopo quelle con la Mercedes SPS e con la Bentley Lazarus. Il diluvio è peraltro diventato più intenso nella seconda ...Almeno 1 lavoratore delle Rsa su 3 ha riportato un disturbo psichico, come ansia, depressione e disturbo post traumatico da stress ...