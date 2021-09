Italia-Afghanistan Di Maio rilancia il G20 speciale

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Il riconoscimento di questo governo dei talebani è impossibile”, ha detto il ministro degli Esterino, Luigi Di, intervistato da Lucia Annunziata per “Mezz’ora in più” su Rai Tre. “Ci sono 17 terroristi tra i ministri – ha continuato il capo della diplomazia del governo Draghi – e pratiche di diritti umani violati. Non è possibile riconoscere questo governo, ma possiamo lavorare sul territorio per aiutare il popolo afghano”. Certe parole indicano la riflessionena sulla situazione, che è uscita dalle cronache mainstream ma resta una questione aperta. La crisi prodotta dal ritorno al potere dei Talebani in– ritorno che ha bruciato i tempi, anche come conseguenza del ritiro rapido delle forze occidentali – ha valore geopolitico regionale, ma riflessi sulla politica internazionale globale. ...