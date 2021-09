ISL | Napoli saluta Federica Pellegrini | “Una carica di affetto incredibile”

(Di lunedì 27 settembre 2021) La città diper la sua ultima gara in una piscina italiana (i suoi Aqua Centurions si sono qualificati ai playoff). Alla Scandone il Presidente della Camera Roberto Fico: “Onorata della presenza di una così altadello Stato”. Il pubblico di, l’per, l’ultimo tuffo in una piscina

... nozze o un figlio? DIRETTA2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE DI NUOTO Dalle ore 18.00 la diretta tv di questa serata della2021 acon la presenza di Federica Pellegrini ...Fedemania. La Scandone diè piena di bandierine azzurre inneggianti un solo nome: Fede. Nell'ultima della stagione regolare della, la Champions mondiale del nuoto da 25 metri, c'è tutto il calore dei napoletani per ...Archiviate le Olimpiadi di Tokyo a suon di record, Maria Ugolkova è tornata alle gare confermando l'ottima condizione di forma. La ticinese d'adozione, impegnata a Napoli in vasca corta nell'Internati ...Tutti per Fede. Maurizio De Giovanni, Federico Grassi, patron del Napoli Basket, il mondo della pallanuoto, rappresentato da Andrea Scotti Galletta (con famiglia al seguito) e dal mancino Luigi ...