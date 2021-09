Ipertensione | ricerca del Neuromed apre la strada a nuove terapie Lo studio pubblicato negli Stati Uniti

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il Dipartimento di Angiocardioneurologia dell’Irccsdi Pozzilli (Isernnia) ha sviluppato un nuovo modello sperimentale che permette di riprodurre con precisione le condizioni che, nei pazienti ipertesi, portano le cellule immunitarie a interagire con i vasi sanguigni. Si tratta di un passo in avanti cruciale per capire meglio i rapporti tra sistema immunitario e sistema cardiovascolare, con la prospettiva dipersonalizzate. Il modello, descritto in un lavoro scientificosu Hypertension (rivista dell’American Heart Association, leader internazionale nel campo dell’arteriosa), ha già permesso aitori deldi individuare i meccanismi attraverso i quali i linfociti T CD8, attivati ...

Ipertensione ricerca

