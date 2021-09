«Io Resto», l’umanità dell’ospedale Covid di Brescia raccontata in un film (Di lunedì 27 settembre 2021) È umanità la prima parola che viene in mente vedendo Io Resto, il film documentario che uscirà il 30 settembre nelle sale d’Italia. Racconta un mese dentro la vita di un ospedale, gli Spedali Civili di Brescia, durante le settimane del Covid. Il regista, Michele Aiello, è l’unico documentario girato interamente dove l’emergenza è stata più dura e drammatica. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) È umanità la prima parola che viene in mente vedendo Io Resto, il film documentario che uscirà il 30 settembre nelle sale d’Italia. Racconta un mese dentro la vita di un ospedale, gli Spedali Civili di Brescia, durante le settimane del Covid. Il regista, Michele Aiello, è l’unico documentario girato interamente dove l’emergenza è stata più dura e drammatica.

