“Io come Pantani, stavo morendo da solo”. La confessione di UlIrich, tra doping, droga e depressione (Di lunedì 27 settembre 2021) L’ex eroe del ciclismo tedesco Jan Ullrich ha raccontato quella che è stata probabilmente la fase più difficile della sua vita, nel videopodcast del suo ex rivale Lance Armstrong. “Conosci la mia storia, tre anni fa sono stato molto male. Sei venuto a trovarmi ed ero sulla stessa strada di Marco Pantani, quasi morto”, ha detto Ullrich, 47 anni, a Maiorca, alla presenza anche di Armstrong nei panni del suo ex compagno di squadra George Hincapie e del suo team leader Johan Bruyneel, nel podcast “The Move” di Armstrong. Oro e argento olimpico ai Giochi di Sydney 2000, Ullrich ha vinto anche tre ori e un bronzo ai Mondiali, un Tour de France nel 1997 e una Vuelta di Spagna nel 1999. Ullrich e i problemi con la droga “Ho dormito per tre anni e avevo bisogno di tempo per me stesso. Ma ora il mio cervello è pulito, il mio corpo è in forma. Ho alcune idee e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) L’ex eroe del ciclismo tedesco Jan Ullrich ha raccontato quella che è stata probabilmente la fase più difficile della sua vita, nel videopodcast del suo ex rivale Lance Armstrong. “Conosci la mia storia, tre anni fa sono stato molto male. Sei venuto a trovarmi ed ero sulla stessa strada di Marco, quasi morto”, ha detto Ullrich, 47 anni, a Maiorca, alla presenza anche di Armstrong nei panni del suo ex compagno di squadra George Hincapie e del suo team leader Johan Bruyneel, nel podcast “The Move” di Armstrong. Oro e argento olimpico ai Giochi di Sydney 2000, Ullrich ha vinto anche tre ori e un bronzo ai Mondiali, un Tour de France nel 1997 e una Vuelta di Spagna nel 1999. Ullrich e i problemi con la“Ho dormito per tre anni e avevo bisogno di tempo per me stesso. Ma ora il mio cervello è pulito, il mio corpo è in forma. Ho alcune idee e ...

Advertising

SecolodItalia1 : “Io come Pantani, stavo morendo da solo”. La confessione di UlIrich, tra doping, droga e depressione… - infoitsport : Ullrich ad Armstrong: 'Stavo finendo come Pantani. Lance, mi hai salvato' - infoitsport : Ciclismo, Ullrich schock: 'Io come Pantani, ero quasi morto' - infoitsport : Ciclismo, Ullrich: 'Io vicino alla morte come Pantani' - Sportmediaset - JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Jan Ullrich ricorda il momento difficile che lo aveva portato al ricovero in una clinica psichiatrica nel 2018 paragona… -