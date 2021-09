Inzaghi ritrova Correa e Vidal e pensa alla doppia novità (Di lunedì 27 settembre 2021) Simone Inzaghi potrà contare sul recupero di Correa e Vidal già in vista della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico nerazzurro avrà così a disposizione una nuova variante offensiva Tutto pronto per l’imminente impegno di Champions League dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, sfida fondamentali per le sorti nerazzurre e per l’obiettivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 settembre 2021) Simonepotrà contare sul recupero digià in vista della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico nerazzurro avrà così a disposizione una nuova variante offensiva Tutto pronto per l’imminente impegno di Champions League dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk, sfida fondamentali per le sorti nerazzurre e per l’obiettivo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

