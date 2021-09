Inter, Onana sarà il portiere del futuro: i dettagli dell’operazione (Di lunedì 27 settembre 2021) André Onana è il prescelto dell’Inter per essere l’erede di Handanovic. Dopo aver netto no all’Olympique Lione in estate, nonostante l’Ajax avesse già trovato un accordo per cederlo a titolo definitivo al club francese, il portiere camerunese si prepara al rientro dalla lunga squalifica per doping e a novembre potrà finalmente scendere di nuovo in campo. Onana spera di rientrare in rosa, ma il rapporto coi lancieri è ai ferri corti e i nerazzurri oggi appaiono in pole position per portare a Milano il classe ’96 a parametro zero nella prossima stagione. L’ex Barcellona è la scommessa fra i pali di Marotta e Ausilio, anche se la concorrenza non manca e per concretizzare l’operazione servirà aspettare le firme sul contratto a gennaio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Andréè il prescelto dell’per essere l’erede di Handanovic. Dopo aver netto no all’Olympique Lione in estate, nonostante l’Ajax avesse già trovato un accordo per cederlo a titolo definitivo al club francese, ilcamerunese si prepara al rientro dalla lunga squalifica per doping e a novembre potrà finalmente scendere di nuovo in campo.spera di rientrare in rosa, ma il rapporto coi lancieri è ai ferri corti e i nerazzurri oggi appaiono in pole position per portare a Milano il classe ’96 a parametro zero nella prossima stagione. L’ex Barcellona è la scommessa fra i pali di Marotta e Ausilio, anche se la concorrenza non manca e per concretizzare l’operazione servirà aspettare le firme sul contratto a gennaio. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...

Advertising

FcInterNewsit : ?? Nodo portiere, l'Inter anticipa a gennaio il colpo Onana? Le ultime ???????? ???????? - TuttoMercatoWeb : TMW - L'Inter ha scelto Onana per il dopo-Handanovic: no all'OL in estate, nerazzurri in pole - PaliilaP : RT @FootballAndDre1: Secondo il Cds, l'Inter potrebbe anticipare Onana a gennaio. Fosse vero, sarebbe la soluzione migliore. Non tanto per… - news24_inter : L'#Inter prova ad anticipare i tempi per #Onana #Handanovic - AquilaEmanuele : RT @FootballAndDre1: Secondo il Cds, l'Inter potrebbe anticipare Onana a gennaio. Fosse vero, sarebbe la soluzione migliore. Non tanto per… -